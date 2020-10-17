الخرطوم تشهد انطلاقة حملة منظمات المجتمع المدني للنظافة وإصحاح البيئة

الخرطوم: السوداني

دشّنت ولاية الخرطوم (اليوم)، الحملة القومية للمنظمات الطوعية لنظافة وتجميل العاصمة وإصحاح البيئة تحت شعار “لست وحدك يا وطن”، برعاية والي ولاية الخرطوم، حيث انطلقت الحملة من أمام مقر الهلال الأحمر السوداني بشارع الجمهورية بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ممثلاً لوالي الخرطوم والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم ومدير هيئة نظافة ولاية الخرطوم وبحضور جمع من منظمات المجتمع المدني ومنظمات جنوب كردفان. وتعهّد المُشاركون باستمرار الحملة بشكل دوري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في جميع أرجاء الولاية وذلك لدعم جهود هيئات النظافة بالمحليات لجعل النظافة عملاً مستمراً وممارسة مجتمعية، وطالب المشاركون إدارة المناهج بتضمين النظافة كواجب وسلوك في المناهج التعليمية، مشيرين الى أن الخرطوم تحتاج لجهد شعبي يدعم الجهد الرسمي حتى تتم معالجة التلوث البصري المنتشر بولاية الخرطوم وإزالة التراكمات وتوعية المواطن وحثِّه للقيام بدور إيجابي تجاه النظافة.