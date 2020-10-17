محمد عصمت يكتب عن تصحيح مسار الحرية والتغيير

الخرطوم: السوداني

كتب القيادي بالحرية والتغيير، رئيس الحزب الإتحادي الموحد، محمد عصمت، على صفحته بالفيسبوك: (لمن يسألني عن ماهية تصحيح مسار الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها أقول: نصحح المسار بمراجعة أداء الحرية والتغيير خلال الفترة الماضية، نعمل تقييماً ومن ثم التقويم.. نوسع مواعين المشاركة فيها أمام كل مكوناتها وفي المقدمة لجان المقاومة.. نضخ دماءً جديدة في هياكلها ولجانها.. نقف بقوة أمام هيمنة المكون العسكري.. نصون وثيقتنا الدستورية ونحميها من عبث العسكر.. نكون مجلسنا التشريعي.. ندعم رئيس وزرائنا ونمنحه مساحة واسعة من حرية الحركة.. نترك الجري وراء المناصب.. نعين الكفاءات من أصحاب الخبرة والتجربة والمؤهلات بشفافية.. نتفرّغ لإعادة بناء أحزابنا ونقاباتنا ومنظماتنا المدنية).