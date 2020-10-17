مركز الخرطوم الصحفي يُقدِّم خارطة طريق للإعلام السوداني

الخرطوم: السوداني
دَشّنَ مركز الخرطوم للخدمات الصحفية ظهر اليوم السبت، تقرير خارطة الإعلام السوداني، فيما أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، مبادرة رد الجميل للرائدة الصحفية آمال عباس العجب.
وقدم التقرير، الأستاذ محمد عبد السيد، الذي أوضح أن التقرير غطّى كل ولايات السودان، وخلص إلى نتائج عن احتياجات الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية، وكشف التقرير ندرة النساء في المواقع القيادية خاصة في هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات، حيث شغلت امرأة واحدة منصب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية نهر النيل، فيما شغلت امرأة أخرى مدير قطاع الإذاعة بولاية القضارف، فيما قلت نسبة النساء في الأقسام والإدارات بالهيئات الحكومية.
وحسب تقرير خارطة الإعلام السوداني أن التدريب الأكثر حاجة يتمثل في كتابة وإنتاج التقارير والتحرير الصحفي وإدارة المؤسسات الإعلامية واستخدام الإعلام الجديد في الإنتاج.
وشرّف الاحتفال كل من مستشار رئيس الوزراء فائز السليك، ووكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد، ومدير وكالة السودان للأنباء (سونا) ورؤساء تحرير الصحف.
وشمل التقرير الذي موّله الصندوق الوطني للديمقراطية (نيد) (202) مشتغل بالصحافة الورقية، وعدد (239) من المشتغلين بالمؤسسات الإذاعية، بجانب (198) من المشتغلين بالمؤسسات التلفزيونية. هذه العينات موزعة على ولايات السودان المختلفة، بالإضافة إلى (29) مقابلة شملت خبراء في محالات، الإعلام، الاتصال والتدريب.
الخرطوم: السوداني