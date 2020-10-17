مركز الخرطوم الصحفي يُقدِّم خارطة طريق للإعلام السوداني

الخرطوم: السوداني

دَشّنَ مركز الخرطوم للخدمات الصحفية ظهر اليوم السبت، تقرير خارطة الإعلام السوداني، فيما أكد وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، مبادرة رد الجميل للرائدة الصحفية آمال عباس العجب.

وقدم التقرير، الأستاذ محمد عبد السيد، الذي أوضح أن التقرير غطّى كل ولايات السودان، وخلص إلى نتائج عن احتياجات الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية، وكشف التقرير ندرة النساء في المواقع القيادية خاصة في هيئات الإذاعة والتلفزيون بالولايات، حيث شغلت امرأة واحدة منصب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية نهر النيل، فيما شغلت امرأة أخرى مدير قطاع الإذاعة بولاية القضارف، فيما قلت نسبة النساء في الأقسام والإدارات بالهيئات الحكومية.

وحسب تقرير خارطة الإعلام السوداني أن التدريب الأكثر حاجة يتمثل في كتابة وإنتاج التقارير والتحرير الصحفي وإدارة المؤسسات الإعلامية واستخدام الإعلام الجديد في الإنتاج.

وشرّف الاحتفال كل من مستشار رئيس الوزراء فائز السليك، ووكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد، ومدير وكالة السودان للأنباء (سونا) ورؤساء تحرير الصحف.

وشمل التقرير الذي موّله الصندوق الوطني للديمقراطية (نيد) (202) مشتغل بالصحافة الورقية، وعدد (239) من المشتغلين بالمؤسسات الإذاعية، بجانب (198) من المشتغلين بالمؤسسات التلفزيونية. هذه العينات موزعة على ولايات السودان المختلفة، بالإضافة إلى (29) مقابلة شملت خبراء في محالات، الإعلام، الاتصال والتدريب.