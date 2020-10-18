(المصادقة الإلكترونية) تشدد على محاربة التزوير والإنكار المالي

الخرطوم: ابتهاج متوكل

شدد المدير المكلف للمصادقة الإلكترونية، حامد عبد الرحمن، على ضرورة محاربة التزوير والاحتيال والإنكار والفساد المالي، مؤكدا حدوث تعثر في قيام السلطة وانفاذها داخل المؤسسات الحكومية.

وقال في تصريح صحافي امس، إن السلطة تسعى (بقدر المستطاع لإبراز دورها داخل المؤسسات)، لافتا لتنفيذ أول للبرنامج داخل وزارة الخارجية، وذلك عبر تأمين مراسلات ما بين السفارات المنتشرة في العالم وبين رئاسة الوزارة، موضحا انها تعد خدمة ممتازة وجدت الإستحسان من قبل الموظفين بالخارجية، منوها لاكتمال مشروع السلطة، داعيا جميع مؤسسات الدولة لتوفيق اوضاعها مع السلطة القومية للمصادقة الالكترونية، حتى تستخدم خدمات التأمين الالكتروني لمعاملاتها وصولا لـ (المعاملات الآمنة) وذات حجة قانونية.

يشار إلى أن المصادقة الالكترونية هي وحدة حكومية مسؤولة من تأمين المعاملات الإلكترونية، واعطاء حجة قانونية ومهمتها الأساسية محاربة التزوير والاحتيال والإنكار والفساد المالي.