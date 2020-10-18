بزيادة (300) ألف جنيه بدء إجراءات تمويل الشتوي بالجزيرة اليوم

الخرطوم: رحاب فريني

تبدأ اليوم الأحد إجراءات تمويل الموسم الشتوي بالجزيرة. وقال عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل أحمد بابكر إن الأولوية في التمويل للمزارعين الملتزمين بالسداد من حيث التوقيت، مبينا أن سقف التمويل في حدود 300 ألف جنيه التي أعلن عنها سابقا.

وأشار بابكر في حديثه لـ (السوداني) إلى أن البنك أكد عدم وجود أي مشكلة في سماد الداب واليوريا وانها متوفرة جزئيا وهنالك كميات في طريقها من بورتسودان، مشيرا إلى أن البنك أعلن عن تسهيل الاجراءات وانه على استعداد لإكمال كافة الاجراءات بالتفاتيش بالتعاون مع الادارة والتي سيجتمعون معها غدا إضافة إلى للاستماع للآراء كافة والعمل على انفاذ اي توصية تهدف لتبسيط الاجراءات متي كان ذلك ممكنا، داعيا لتوسيع الانتشار الجغرافي لفروع البنك ليكون بواقع فرع على الاقل بكل قسم إضافة لضرورة عمل قاعدة بيانات تكون اساسا للتمويل وتجنب المزارع مشقة اجراءات استخراج الشهادات والتقديم نصف السنوي والعمل على زيادة عدد الموظفين وتحسين بيئة العمل، لتساعد في تقديم الخدمة المطلوبة للمزارع، وضرورة أن يعمل البنك على تمويل الآليات وايجاد وسيلة لتوفير قطع الغيار بمواقع الانتاج، إضافة لتوطين صناعة الأسمدة مع امكانية البدء بتمويل صناعة السماد العضوي (الكمبوست).

وقال إن المزارعين تطرقوا في اجتماعهم مع مدير البنك الزراعي لتحديد السعر التركيزي وآلية التأمين واجمعوا على رفض الرسوم المقررة للري والادارة والتخوف من حدوث قصور في الري مما ينعكس سلبا على الموسم الشتوي، في ظل التكلفة العالية للانتاج ما يتطلب وضع سعر تركيز مجزٍ ومرن يتغير وفقا للمتغيرات مع التأكيد على أن سعر التركيز هو الحد الادنى الذي يلجأ اليه المزارع طلبا للحماية حال انهيار الاسعار، واضاف أن للمزارع مطلق الحرية في انتاجه، مشيرا إلى أن هنالك بعض شركات التأمين لم تفِ حتى الآن بالتزاماتها بالتعويض، مؤكدا استجابة ادارة البنك لما تم طرحه والتزمت بالعمل على انفاذه.