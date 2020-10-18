ظهور آفة (كورونا السمسم) بالنيل الأبيض

النيل الابيض: سوسن محمدعثمان

وقال مدير إدارة الزراعة المطرية بالمحلية محمد آدم على لـ (السوداني) إن محصول السمسم قد تعرض للإصابة بإحدى الآفات الزراعية – اطلق المزارعون عليها اسم (كورونا السمسم) – وأدت إلى تأثره بصورة كبيرة ما انعكس سلبا على مستوى الانتاج والإنتاجية المتوقعة.

واكد محمد آدم انخفاض انتاجية المحصول بنسبة ٥٠% بحسب تقارير عمليات المسح الميداني التي أجرتها الفرقم الفنية التي تتبع لإدارة الزراعة المطرية بالمحلية. واشار المزارعون لبدء عمليات حصاد السمسم عقب ظهور هذه الآفة.

وكان مزارعو محلية الجبلين بالنيل الأبيض قد بدأوا عمليات حصاد الموسم الزراعي الصيفي للسمسم والذي تمت زراعته في مساحة تقدر بأكثر من (190) ألف فدان داخل وخارج التخطيط والقطاع التقليدي.

وقالوا إن محصول السمسم لهذا الموسم سيكون خارج دائرة الانتاج بسبب إصابته بإحدى الآفات الزراعية والتي أطلقوا عليها اسم (كورونا السمسم) واضافوا أن هذه الآفة عبارة عن حشرة تهاجم المحصول على نحو مفاجئ بعد اكتمال عمليات النمو وتؤدي لإحراق الشجيرات الحامله للسمسم، ما اضطر عددا كبيرا من المزارعين لإعادة حراثة الأرض وزراعتها بمحصول الذرة.

وابدوا مخاوفهم من تعرضهم لخسائر مادية وناشدوا قسم وقاية النباتات بالوزارة ضرورة العمل على مكافحة هذه الآفة وتمليك المزارعين وسائل لمكافحتها وكيفية التعامل معها او التبليغ للجهات المختصة إلى جانب تدريبهم على الوسائل والطرق العلمية للقضاء على هذه الآفة لضمان إنتاجية عالية لهذا المحصول النقدي والذي يسهم في تحسين اوضاع المزارعين المعيشية ودعم الاقتصاد القومي.