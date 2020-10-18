“حميدتي” يؤكد استعداد الحكومة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم: السوداني

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى استقلالية القضاء السوداني، مؤكداً أن الحكومة لا تتدخل مطلقاً في أعماله.

والتقي “حميدتي” بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الأحد، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا.

ومن جانبها، أوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في تصريح صحفي، أن الغرض الأساسي من الزيارة هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية ومناقشة القضية التي تنظر المحكمة فيها الآن، وأيضاً التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور.

وقالت بنسودا “اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا”، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة خاصة لضحايا إقليم دارفور.