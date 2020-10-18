التخطيط: استئناف تخطيط معسكر بانتيو سابقاً ومدينة الأفراح حالياً

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير عام وزارة التخطيط العمراني، المهندس حسن عيسى، أن لجنة النازحين والمهاجرين قطاع الخرطوم، قرّرت استئناف تخطيط معسكر بانتيو سابقاً ومدينة الأفراح حالياً، والتي تقع شرق مدينة جبل أولياء وشمال مدينة دار السلام الجديدة، وهم السكان الذين تم ترحيلهم لهذه المنطقة في العام ١٩٩١م وتم حصرهم في العام ١٩٩٧م.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بوفد يمثل سكان المعسكر بحضور رئيس قطاع التخطيط بالخرطوم المهندس عبد العزيز عبد الله.

وقال عبد العزيز، إنّ الوزارة كانت قد شرعت في تخطيط الموقع وتوقفت بسبب كورونا وموسم الخريف، والآن تم استئناف التخطيط وسيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء القادم بحضور المختصين في اللجنة الوزارية لقطاع النازحين والأراضي والتخطيط والمساحة للاتفاق على خطة لاستكمال العمل في الرفع المساحي وإنفاذ التخطيط في أرض الواقع، كما يقوم المدير العام ومساعدوه بزيارة ميدانية للموقع في بحر الأسبوع المُقبل.