مواجهات مفصلية في الدوري اليوم الهلال ينشد تصحيح المسار أمام هلال الفاشر والمريخ يتطلع لمواصلة الإجادة أمام (السلاطين)



الخرطوم: السوداني

تتواصل مباريات الدوري الممتاز اليوم الأحد بمواجهات حاسمة وقوية لجميع الأندية، حيث يسعى الهلال للعودة لسكة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز حينما يواجه هلال الفاشر مساء اليوم في مباراة عنوانها الأساسي البحث عن العلامة الكاملة لإيقاف نزيف النقاط، وتبدو دوافع الهلال العاصمي أكبر من هلال الفاشر خلال مباراة اليوم، حيث تعثر الهلال أمس الأول بالتعادل الإيجابي أمام هلال الأبيض بهدف لكل ليمنح الند التقليدي فرصة اللحاق به في صدارة الترتيب برصيد (65) نقطة لكل، ويتوقع أن يحدث النقر بعض التعديلات على صعيد تشكيلته الأساسية في مباراة اليوم لتنشيط الجبهة الهجومية للهلال، حتى يتدارك الفريق ما فاته في بطولة الدوري الممتاز.

على الجانب الآخر سيلعب هلال الفاشر المواجهة بمعنويات عالية، بعد أن ضمن الفريق البقاء رسمياً في بطولة الدوري الممتاز بعد أن وصل للنقطة رقم (35) بعد فوزه أمس الأول على الأهلي مروي بهدفين دون رد.

ويسعى المريخ العاصمي لمواصلة مشوار التألق وسلسلة النتائج الإيجابية لتضييق الخناق على الهلال، حينما يواجه مريخ الفاشر في مباراة لن تكون سهلة بالنسبة للفريقين معاً، حيث حقق المريخ أمس الأول الفوز على الأمل عطبرة بثلاثية ووصل للنقطة رقم (65) متساوياً مع الهلال، بينما فاز مريخ الفاشر على الفلاح عطبرة بهدف وللفريق أمل في الترشح لبطولة الكونفيدرالية حال حقق الانتصار في المواجهتين القادمتين.

وفي واحدة من أقوى مباريات اليوم سيواجه هلال الأبيض (55) نقطة فريق حي الوادي نيالا (49)، ويبحث الوادي عن تحقيق فوز يضيق به الخناق على الأمل وهلال الأبيض معاً بينما ينشد هلال الأبيض الخروج ولو بنقطة تبعده من عملية الحسابات المعقدة للتأهل الرسمي والفعلي.

أما في بقية المباريات فسيلعب هلال كادوقلي أمام الأهلي مروي باحثاً عن فوز يبعده عن منطقة الهبوط المباشر، وهو الأمر نفسه بالنسبة للرابطة كوستي التي ستلعب اليوم أمام الأهلي الخرطوم، وآخر مباريات اليوم ستجمع الشرطة القضارف بالخرطوم الوطني ويبحث ممثل مدينة القضارف عن الخروج بالعلامة الكاملة للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر.