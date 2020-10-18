تعديل مباريات منتخب الشباب في كينيا وتنزانيا

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم خطابين من الاتحادين؛ الكيني والتنزاني بالموافقة على مواعيد جديدة للمباريات التي سيخوضها منتخب الشباب تحت سن 20 عاماً أمام تنزانيا وكينيا ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة شرق ووسط إفريقيا CECAFA المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

ووضع الجهاز الفني بقيادة الجزائري منير لهباب ، والمدرب العام محمد موسى برنامجاً على أن يخوض المنتخب مباراتين أمام كل من تنزانيا وكينيا زنزبار، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج في شهر أكتوبر قبل أن يتم تعديله بعد صدور تواريخ بطولة سيكافا.

وتم الاتفاق على تواريخ جديدة، حيث يغادر المنتخب الى كينيا في 29 أكتوبر الجاري، على أن يخوض مباراتين أمام كينيا في يومي 2 و5 نوفمبر القادم، ويواجه تنزانيا يومي 8 و11 في دار السلام، ويختتم مبارياته الإعدادية بمواجهة زنزبار يومي 15 و18 نوفمبر، قبل بداية البطولة في 22 نوفمبر بتنزانيا.