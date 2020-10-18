لجنة المنتخبات تستمع إلى تقارير رحلتي انجمينا وتونس

يعقد الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً في الثانية عشرة من ظهر اليوم مع الاجهزة الفنية والادارية للمنتخبات الوطنية، وسيستمع برقو خلال الاجتماع للتقارير الفنية والادارية للفترة الماضية التي تشمل خوض المنتخب الأول لمباراتين دوليتين امام تونس وتوغو في 9 و12 اكتوبر 2020 وسير متبقي التحضيرات في المنتخبات السنية.

وكان برقو غادر الخرطوم الى الامارات عقب مباراتي المنتخب امام نظيره التشادي في 23 و25 سبتمبر وعاد الى الخرطوم السبت 17 اكتوبر 2020.