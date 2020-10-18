ورشة حكام الصالات تنطلق اليوم بإشراف الفيفا

يعقد الاتحاد السوداني لكرة القدم ورشة لحكام كرة القدم داخل الصالات بإشراف تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وأكد عامر عثمان نائب رئيس الحكام للشؤون الفنية أن الورشة سيشارك فيها 30 حكماً ويحاضر فيها المحاضر الدولي البلجيكي مستر بريه.

وسيفتتح الورشة الامين العام للاتحاد الدكتور حسن ابوجبل، بينما يختتمها رئيس الاتحاد البروفيسور كمال شداد يوم الثلاثاء القادم ، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً..

وتعتبر الورشة ضمن الاستعدادات لانطلاق أول دوري لكرة القدم داخل الصالات الذي ينطلق في الاول من نوفمبر بمشاركة 18 فريقاً.