المبادرة الشعبية للتطبيع مع إسرائيل: التطبيع يضمن نهضة السودان

شدد أمير فايت رئيس المبادرة الشعبية للتطببع مع إسرائيل على أن التطبيع يضمن تحقيق مصالح السودان وقال إن البلاد ترزح تحت وطأة الفقر والغلاء والضائقات المعيشية ولا شك أن التطبيع مع إسرائيل يضمن نهضة الإقتصاد والخروج من الأزمات المتلاحقة.

وأضاف في المنبر الصحفي الذي عقد بطيبة برس يجب التحرر من الآيدلوجيات القديمة التي أقعدت السودان عقوداً طويلة من الزمان وخلفته عن ركب الأمم ووضعته في قائمة الدول الراعية للإرهاب وجلبت له الديون الخارجية وأشعلت الحروب في مختلف أرجائه.

و قال الأمين العام للمبادرة نجم الدين ادم إنه ليس هنالك مسوغ ديني أو أخلاقي يمنعنا من التطبيع مع إسرائيل.

ودعا أنور إسحق نائب رئيس المبادرة إلى تغليب مصلحة الوطن مشيرا إلي أن رفض التطبيع غير مبرر وينبغي ألا ندع العاطفة تتغلب علينا وتحرمنا من فوائد عظيمة نجنيها عبر التطبيع .