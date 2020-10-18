قوى الحرية والتغيير تتوافق على تعديل نسب المجلس التشريعي

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

توافق المجلس المركزي لقِوى الحرية والتغيير مساء اليوم “الأحد”، على تعديل نسب المجلس التشريعي الانتقالي.

وقال مصدر بالمجلس المركزي في تصريح لـ(السوداني)، إنه تم التوافق على تعديل نسب المجلس التشريعي لتكون 55% لقِوى الحرية والتغيير، 25% للجبهة الثورية و20% للتشاور بين شريكي الوثيقة الدستورية.

وتوافقت قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في اجتماع مساء الأربعاء الماضي على تعديل نسب المجلس التشريعي.

ونصّت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية على تكوين المجلس التشريعي بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والمكون العسكري بمجلس السيادة.