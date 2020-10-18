إضافة (3) مقاعد لمجلس السيادة الانتقالي

الخرطوم: السوداني

أقر الاجتماع المُشترك لمجلسي السيادة والوزراء اليوم الأحد، إضافة (3) مقاعد لمجلس السيادة ليصبح مكوناً من (14) عضواً.

وطبقاَ لبيان تحصّلت عليه (السوداني)، فإن الاجتماع أقر أيضاً مواءمة اتفاقية السلام التي تم توقيعها في الثالث من أكتوبر الجاري بجوبا مع الوثيقة الدستورية.

وقرر الاجتماع إضافة المادة (80) للوثيقة والتي تختص بإنشاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية والذي يتكون من الحرية والتغيير والمكون العسكري والقوى الموقعة على اتفاقية السلام، لمناقشة القضايا السياسية الكبرى لتذليل عملية الانتقال.