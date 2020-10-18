توزيع أدوية برنامج العلاج المجاني للأطفال دون الخامسة

الخرطوم: السوداني

أكد مدير الإدارة العامة لشؤون الولايات بالصندوق القومي للإمدادات الطبية د.عبدالرحمن الجعلي تنفيذ سياسة وزارة الصحة الاتحادية في توزيع ادوية برنامج العلاج المجاني للأطفال دون الخامسة مجانا بمستشفيات ومراكز ووحدات صحة الأسرة بالولايات.

مشيرا لتوزيع أدوية البرامج المختلفة الى الولايات (الطوارئ والعلاج بالقيمة والدعم الخارجي ونقل الدم والأطفال) بنسبة 100%.

وأرجع د. الجعلي خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية للورشة التدريبية التعريفية لمديري الفروع والمديرين الماليين التي انطلقت اليوم بمركز عبدالحميد ابراهيم للتدريب بالامدادات الطبية بحضور المدير العام للصندوق د. عفاف شاكر النحاس والتي تمتد لخمسة ايام لتختتم الخميس القادم ارجع تدني الوفرة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

وأكد على النهوض بالصندوق والمشاركة في إصلاح النظام الصحي وتوفير خدمة إمداد طبي مستمرة وتوحيد سعر الدواء في جميع الولايات، لافتا لمطابقة الأسعار برئاسة أفرع الصندوق بالولايات بنسبة 100% ومطابقة الاسعار بالمرافق الصحية بنسبة 90% .

واكد د. الجعلي ارتفاع التغطية بالمرافق الصحية الى 88% مقارنة مع الأعوام السابقة مشيرا الى ان تغطية المستشفيات بأدوية العلاج بالقيمة بلغت 98% .