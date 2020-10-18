شاهد.. مقطع فيديو مثير لـ طفل في الخامسة من عمره يتصدّى لمسلّح اقتحم منزلهم

السوداني: وكالات

كشفت تسجيلات كاميرا منزلية عن تصدي صبي في الخامسة من عمره لمسلّح، بعدما اقتحم منزل عائلته رفقة مسلحين آخرين، في إنديانا الأميركية، بهدف السرقة.

نشرت أخيراً شرطة ساوث بيند لقطات لاقتحام المنزل الذي حدث صباح يوم 30 سبتمبر . وقالت الشرطة إن أربعة رجال، ثلاثة منهم على الأقل مسلحون بمسدسات، اقتحموا المنزل، وفق ما نقلت قناة “فوكس 13 نيوز” الأميركية.

وفي التسجيلات يظهر المقتحمون وهم يصوّبون أسلحتهم نحو امرأة “بالغ” في المنزل، قبل أن يقفز الطفل البالغ من العمر 5 سنوات أمامهم ويضرب أحد المسلحين.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم أطلقوا أعيرة نارية وفروا من المكان، لكن لم يصب أحد.