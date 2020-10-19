شاهد بالصور.. لحظات مؤثرة عاشها المصلون في المسجد النبوي بعد انقطاع 8 شهور عن الروضة الشريفة

رصد: السوداني

عاش المصلون وزوار الروضة الشريفة بمكة المكرمة لحظات مؤثرة من البكاء والدموع اشتياقا لزيارة المسجد النبوي الشريف، بعد انقطاع دام نحو 8 أشهر.

وشهد المسجد النبوي فجر “الأحد”، عودة المصلين للصلاة في الروضة الشريفة، عبر المواعيد المجدولة وفق الطاقات الاستيعابية للروضة. وذلك إثر قرار الموافقة على السماح بأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، ضمن إجراءات العودة التدريجية للعمرة وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس.

وأعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت، عن جاهزية عدة فرق طبية وتوعوية للبدء في استقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف، وذلك ابتداء من الأحد، بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وهيئة الهلال الأحمر السعودي.