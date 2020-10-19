رئيس مجمع الفقة الإسلامي: الأيديولوجيات الخاطئة أحدث تصادماً بين الأديان في السودان

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجمع الفقة الإسلامي د. عبد الرحيم آدم، إنه لم يحدث تصادم في الديانات في السودان إلا عندما أنشأت الأيديولوجيات الخاطئة التي أضرت بالمسلمين، والمسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى في السودان.

وأكد لدى مخاطبته، مؤتمر الحريات الدينية والتعايش السلمي اليوم الاثنين، أن الممارسات الناشئة من بعض ثقافات المجتمع أضرت بالتعايش السلمي، والحريات الدينية، ذاكراً منها الجهوية والعنصرية، مؤكداً أن الدين منها براء.

وأضاف آدم أن للسودان ادياناً سماوية وأخرى أرضية نشأت تبعاً للبيئة السودانية، موضحاً أن التدين في البلاد اتسم بالتسامح.