(الخارجية) تكشف أسباب استبعاد مرشحتين لمواقع بالاتحاد الإفريقي

الخرطوم:سوسن محجوب

كشفت وزارة الخارجية لـ(السوداني) عن اسباب “استبعاد ” مرشحتين دفعت بهما لمناصب بالاتحاد الافريقي. وبحسب مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فإن الاسباب تتعلق بسداد التزامات السودان للاتحاد والبالغة نحو “40” مليون دولار “فى حالة الديون لا يحق للعضو الترشح أو التصويت” .

وأوضحت الخارجية أنها شكلت في وقت سابق لجانا للنظر في السودانيين الشاغلين للمناصب وذلك في اطار المراجعات التي تجريها .

وحول ملابسات استبعاد مرشحتي للسودان لشغل مواقع قيادية في الاتحاد الافريقى، كشفت الخارجية عن تشكيل لجنة لدراسة الامر على خلفية النظر في شاغلا بعض وظائف المفوضية ومهمة تحديد قائمة للمرشحين، في حال كان القرار بتقديم مرشحين، وكذلك على ضوء الموقف الترشيحي المتعلق باستحقاقات الاتحاد الإفريقي على السودان، فضلا عن ملابسات تتعلق بتأخر تقديم ترشيحات السودان إلى المفوضية لظروف تتصل بعملية الاختيار ثم بالتواصل مع من اختيروا ثم بظروف المرشحين انفسهم .