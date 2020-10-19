الأمين : الحكومة لن تسلم البشير للمحكمة الجنائية

الخرطوم : وجدان طلحة

قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد الحسن الامين إن الحكومة السودانية لن تسلم البشير للمحكمة الجنائية، مشيرا إلى انها بدأت محاكمة أحمد هارون وهذا دليل على انها لا ترغب في تسليم اي من المطلوبين إلى (الجنائية)، مستدركا: تسليم البشير يعني الطعن في القوات المسلحة والقضاء السوداني .

وقال الامين في تصريح لـ(السوداني) إن هيئة الدفاع لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولا ترغب في لقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتوا بنسودا التي تزور البلاد هذه الايام، واعتبر المحكمة غير عادلة وسياسية والسودان ليس جزءا منها .