البحر الأحمر تحظر التجمهر وحمل السلاح والتعدي على الممتلكات

الخرطوم: السوداني

أصدر والي البحر الأحمر، عبد الله شنقراي، اليوم الاثنين، قراراً ولائياً بحظر التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والإخلال بالأمن والسلامة وترويع المواطنين، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينتا بورتسودان وسواكن مؤخراً، احتجاجاً علة قرار إعفاء والي كسلا صالح عمار.

ونص القرار على حظر حمل السلاح الناري والسلاح الأبيض، وإغلاق الطرق، ومقاومة السلطات، بالإضافة إلى حظر نشر الصور والفيديوهات المتعلقة بأحداث بورتسودان وسواكن وتداولها عبر الوسائط.

وحدد القرار، عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب الفعل المخالف لأحكام القرار.

ونوهت اللجنة إلى ضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال المعلن من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الرابعة صباحاً، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا خلال مراسم الاحتفالات.