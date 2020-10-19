توقف مصنع بربر عن الإنتاج وعودة التكامل بإنتاج (3) آلاف طن

الخرطوم : عبيــر جعفر

كشف مسؤول مبيعات بأحد مصانع الأسمنت معتز علي حسن لـ(السوداني) عن توقف مصنع بربر عن الإنتاج لمدة (20) يوماً لغرض الصيانة وعودة العمل بمصنع التكامل مجدداً ، مشيرا لارتفاع اسعار التراحيل والدولار وشراء الوقود والفيرنست من السوق الاسود مما انعكس على ارتفاع اسعار الاسمنت بالسوق.

وأبان أن سعر طن الأسمنت بلغ (40) الف جنيه اما سعر الجملة فيتراوح مابين (37-38)الف جنيه بالسوق وسعرالمصنع لأسمنت الشمال والتكامل (28) الف جنيه اما عطبرة (27) الف جنيه.

وأوضح ان ترحيل اسمنت مصنع التكامل قفز الى( 3,5) الف جنيه بدلاعن (2,5) الف جنيه اما ترحيل عطبرة (2,5) الف جنيه.