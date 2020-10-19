مصادر: السودان منفذ رئيس لتجارة الترانسيت لإثيوبيا

الخرطوم:ابتهاج متوكل

شددت مصادر مطلعة،على أن أمر فتح المعابر الحدودية مع دولة إثيوبيا، إجراء(عادي ) يتم خلال هذه الفترة عقب انتهاء موسم الخريف.

وقالت لـ(السوداني) إن الحدود تغلق اثناء فترة الخريف، كما شهدت بعض المناطق الحدودية حالة عدم استقرار ومشكلات تعرض فيها المواطنون للاعتداءات، ما اضطر لإغلاق أجزاء من الحدود.

واوضحت المصادر ان الحدود بين السودان واثيوبيا تضم ثلاثة معابر تشمل( اللفة ، حمديت، عواض)، خاصة بحركة المواطنين والسياح ، والتجارة الصغيرة (الشنطة) اضافة لتجارة الترانسيت لاثيوبيا، لان السودان يعد منفذا تجاريا لها بوجود الموانئ البحرية، مشيرا الى ان المعابر وحركة الترانسيت تمثل اهمية قصوى لاثيوبيا، مما دفعها لإنشاء قنصلية بمدينة القضارف.