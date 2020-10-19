ترتيبات لإنشاء مركز للأمراض العابرة للحدود

الخرطوم : ابتهاج متوكل

شدد وزير الثروة الحيوانية المكلف د.عادل فرح، على ضرورة قيام مركز السودان للأمراض العابرة للحدود، لاحاطة السودان بعدد من الدول.

وبحث في اجتماعه أمس، بالممثل الاقليمي لمنظمة (الفاو) د. بابا غانا احمدو، كيفية قيام مركز بالسودان للأمراض العابرة للحدود، خاصة انها تشكل (خطر وأثر سالب) على قطاع الثروة الحيوانية، والصادرات، وناقش توطين صناعة الفاكسينات والامصال بالسودان.

وأكد فرح، اعتزام الوزارة على قيام المركز لاهميته في متابعة سلسلة الغذاء والأمراض المنقولة بين الإنسان والحيوان، والأمراض المؤثرة على الصادر، واتباع الاشتراطات الدولية لفتح أسواق جديدة .

وأضاف: المركز يشكل نواة لنقاط الرقابة، مع دول الجوار بتفعيل المربعات الصحية بالولايات، لضمان استمرارية الصادرات الحيوانية و منتوجاتها، معلنا عن (تمزيق فاتورة الامصال) وما يتبعها بحلول 2021 م، وذكر ان الوزارة درست امر استيرادها فوجدت ان قيمة استيرادها تنشئ أكثر من مصنع خاصة أن السودان مؤهل لذلك بالكوادر ومدخلات الإنتاج، مشيرا إلى دور منظمة الفاو في دعم قطاع الثروة الحيوانية، من خلال إنفاذ مشاريع سبل كسب العيش والأمن الغذائي.

وأكد ممثل الفاو بابا غانا احمدو، تعاون المنظمة اللامحدود مع قطاع الثروة الحيوانية لأهميته الاقتصادية.