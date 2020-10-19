استقرار أسعارالسلع الاستهلاكية بالأسواق

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد أسعارالسلع الاستهلاكية استقرارا وركودا حادا بأسواق الخرطوم بسبب الغلاء ، وعزا بعض التجار ذلك لارتفاع اسعار الدولار وزيادة اسعار بعض الشركات لمنتجاتها لتاثرها بسعر الصرف ،وتوقع بعض التجار زيادة عقب رفع الدعم عن الوقود .

وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم يحيى آدم لـ(السوداني) ان زيادة الاسعار نتيجة لارتفاع سعر الصرف انعكست على ارتفاع سعر التكلفة بالمصانع والشركات ، وتابع السوق واسعار السلع في حالة تغيير مستمر في الاسعار خلال اليوم ، مبينا ان سعر جوال السكر قفز لـ (6) آلاف جنيه لزنة (50) كيلو وسعر زيت التحمير (36) رطل بسعر (6) آلاف جنيه.

وأضاف تاجر سلع ببحري محمد ابراهيم ان ارتفاع الاسعار سببه الزيادة العالمية وارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي وتدني العملة المحلية ،مبينا ان سعر لبن البدرة (2) كيلو وربع (3,5) جنيه اما كيلو العدس (250) جنيها، فيما استقر سعر زيت الفول (7) آلاف جنيه لعبوة (36) رطل واستقر سعر كرتونة صابون الغسيل الصغيرة (850) جنيها وسعر القطعة (35) جنيها اما الكرتونة الكبيرة (2,100) جنيه وسعر القطعة (40) جنيها ، فيما قفز شاي الغزالتين عبوة (450) جرام الى (800) جنيه بدلا عن (600) جنيه .

واضاف محمد عوض تاجر سلع بامدرمان بان هنالك ارتفاعا في اسعار السلع بالسوق بسبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازي وتاثر الموردين من زيادة الدولار، ووضح ان البضاعة متوفرة بالاسواق ولكنها غالية ، مبينا ان سعر كيلو السكر يصل(120) جنيها ، بينما استقر سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو البكت في (1,500) جنيه وسعر الكيلو (150-140) جنيها ودقيق زادنا (15) جنيها للكيلو واشار الى ان السوق خلال هذه الفترة يعاني من الركود والكساد وضعف القوى الشرائية نتيجة الغلاء .