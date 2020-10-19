أنقذوا الشمالية ونهر النيل من حميات قاتلة

عواطف عبداللطيف

رغم ان النتيجة الطبيعية التي يفقهها أي شخص حتى ولو لم يكن دارسا او ذا علم بعلوم الصحة وإصحاح البيئة فان للفيضانات ومخلفاتها تأثيرات كبيرة فما بال فيضانات هذه السنة التي انهمرت غزيرة ولم تكتف بالدمار الذي خلفته بل رفعت الستارة عن مؤسسات تربوية تعليمية وصحية من مستشفيات ومراكز صحية هي لا تمت للمسمى لا من قريب ولا بعيد .. وكنتاج طبيعي للمياه الراكدة دخلت الحميات بكل أنواعها لكل بيت لانتشار البعوض والذباب وكثير من الهوام والذي نبت وتغذى وانتشر من تراكم الاوساخ وفضلات الانسان والحيوان ولم تسارع المحليات ذات القدرات المحدودة لمعالجات جذرية في ظل تأخر وصول معينات من المركز وحتى تلك التي وصلت متأخرة لم تستطع تنظيم حملات رش مكثفة ومنتظمة للحشرات الناقلة.. وبحسب افادات المواطنين في تلك النواحي فان رش بقعة معينة من المياه في مدينة دون وتواليها للقرى او المدن المجاورة يعيد ذات تلك الهوامل والحشرات وهكذا … صحيح ان هناك فجوات كبيرة في معينات الإبادة والرش وآلياتها من طائرات وكوادر مؤهلة ولكن كل ذلك عذر غير كاف لان ما تعانيه الولايتان الشمالية ونهر النيل حاليا وذات الهشاشة اصلا يفوق قدراتهما من ناحية المشافي والادوية والمحاليل وايضا الكوادر الطبية والتمريضة المؤهلة والمدربة .. يشكو المواطنون بأن امراض توابع الفيضانات ونتاج تراكم المياه والطحالب تتسبب في نفوق الحيوانات وطالت الحميات من ملاريا وحمى نازفة الأطفال وكثرت حالات النفوق والإجهاضات بين الحيوانات والنساء الحمل .

المزارعون والذين فقدوا مساحات كبيرة من مزروعاتهم ومساكنهم وحيواناتهم في نواحي مروي والزومة والدبة والقدار وحزيمة والغابة الخ يتباكون الآن علي موتاهم من شباب نضر ونساء حمل تعجز الامكانيات المتوافرة بتلك القرى الفقيرة على إنقاذ حياتهم فلم تخل اسرة من وجع الفراق للأحباب فقط لعدم تواجد إسعافات لنقلهم للمستشفيات قبل ان تتدهور صحتهم وان وجدت الرحالة فقدوا الرعاية الأولية من تحليل وتشخيص وتنويم وتركيب للمحاليل والتي حتى الآن تعتبر المعين الوحيد للتخفيف عن مواجع تلك الحميات النازفة .

الشكر للخيرين وابناء الشمالية ونهر النيل بدول المهجر والاغتراب والذين لولا مسارعتهم بمد يد العون لأعلنت الولايتان مناطق كوارث مزدوجة .. أهل الولايتين الشمالية ونهر النيل يصرخون فان هم تجاوزوا معانات الفيضانات ككارثة طبيعية مباغتة فلا عزاء في التقصير في محاربة آثاره فما بال ان كان ذلك حميات قاتلة .. هبوا لهم بارك الله جهدكم .

اعلامية وناشطة اجتماعية مقيمة بقطر