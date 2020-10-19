انتقد وزارة الشباب والرياضة برقو: ما يحدث في المنتخبات لا مثيل له

التقى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية أمس (الأحد) بالمهندس عصام شعبان المكلف بملف الإستادات وجاهزيتها لاستقبال المباريات فنياً من جانبهم، ووقف على آخر المستجدات، وعطفاً على الخطاب الوارد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 14 أكتوبر 2020م، والذي حوى المتطلبات الأخيرة لإقامة المباريات الدولية فقد تقرر طلب اجتماع مع إدارة نادي الهلال للوقوف على إمكانية إصلاح ومعالجة كل الملاحظات خلال الفترة الممنوحة لذلك وقوامها 10 أيام.

وقال الدكتور حسن برقو إن الوضعية الحالية أحد الآثار السالبة لقرار إلغاء لجنة تأهيل الإستادات التي كونت في ديسمبر الماضي بقرار من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي كان يستهدف تأهيل 20 ملعباً بمواصفات دولية منها ثلاثة ملاعب في العاصمة الخرطوم، و17 في الولايات المختلفة، وذكر رئيس لجنة المنتخبات أن نظرة بسيطة للدول المجاورة وعلى سبيل المثال جمهورية مصر العربية نجد أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأمس زار الاتحاد المصري، وعقد اجتماعاً مطولاً من أجل الاطمئنان على جاهزية المنتخبات الوطنية للمشاركات القادمة، بينما نحن في السودان نعاني في التعامل مع الوزارة ونعمل على تخطي كل العقبات من أجل السودان، شاكراً مجلس السيادة على السند والدعم المقدر ومعضداً أن المنتخبات مسؤولية الدولة في المقام الأول.

وعقد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية اجتماعاً آخر مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وإلى جانبه الأستاذ إسماعيل رحمة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، حيث التقى الكابتن خالد بخيت المدرب العام للمنتخب الوطني الأول، واستمع منه إلى تقرير مفصل حول المباريات الخمس الدولية التي خاضها صقور الجديان في الفترة الماضية؛ أمام (إريتريا وتشاد مباراتان، وتونس وتوغو)، والترتيبات الجارية لمواجهتي غانا خلال نوفمبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2022.

وعلق رئيس لجنة المنتخبات بأن ما تم من عمل يعتبر متقدماً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وأثنى على الجهود التي بذلت، وقال إنه سيستنفر كل ماهو متاح من أجل تذليل الصعوبات في حجوزات الطيران من وإلى غانا، حرصاً على عدم إهدار الإعداد الطويل الذي نفّذه الجهاز الفني لهاتين المباراتين المهمتين في طريق التأهل إلى النهائيات، مبيناً أنه سيلجأ إلى مجلس السيادة وكل الجهات التي بمقدورها أن تعين على توفير رحلتين مريحتين لمساعدة صقور الجديان لتقديم كل ما لديهم أمام غانا.

وواصل برقو اجتماعاته بلقاء مع محمد موسى المدرب العام لمنتخب تحت 20 عاماً، وحمد كمال المدرب العام لمنتخب تحت 17 عاماً، ومساعده معتصم خالد، واستمع لتقرير مفصل عن سير إعداد المنتخبين للمشاركة في تصفيات منطقة شرق ووسط إفريقيا “سيكافا” المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 وتحت 17 في المغرب وموريتانيا 2021، وأيضاً استمع برقو لتصور الأجهزة الفنية للمرحلة المقبلة من الإعداد قبل المشاركة في التصفيات المقررة في تنزانيا ورواندا، وأجاز برقو كل التصورات مبدئياً، وأشاد بالعمل الكبير والجهود المبذولة والاهتمام المتعاظم من كل المنظومة في المنتخبات الوطنية من فنية وإدارية وإعلامية.

وقال الدكتور حسن برقو: إن النشاط الحالي في المنتخبات الوطنية لا نعتقد أن له مثيلاً في منطقة سيكافا التي ننافسها، وهو نتاج طبيعي للاهتمام والاختيار السليم للأجهزة الفنية بقيادة الفرنسي هوبير فيلود مدرب المنتخب الأول، والفرنسي منير لهباب – الجزائري الأصل – المدير الفني للمنتخبات السنية، متمنياً التوفيق في المرحلة المقبلة وأن تحقق المنتخبات آمال وتطلعات الشعب السوداني.