برنامج بدني مكثف في تدريبات منتخبي الشباب والناشئين

وإلى المنتخب السوداني لكرة القدم تحت 20 سنة تدريباته اليومية في إستاد الخرطوم، حيث خضع عند الساعة السادسة والنصف من صباح أمس، إلى حصة تدريبية بدنية، تحت إشراف الدكتور عبدالعظيم جابر أخصائي الأحمال، وتم خلالها تنفيذ مران بدني بالجري واختبار للسرعة الهوائية القصوى .. واختتم المران ببعض تدريبات التقوية ومن ثم الإحماء والاستطالة لتجنب حالات الشد العضلي..

وعلى أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، أشرف الكابتن حمد كمال المدرب العام لمنتخب تحت 17 سنة على حصة تدريبية استمرت لساعتين بعد أن بدأت عند الساعة السادسة والنصف صباحاً، ونفذ من خلالها بعض تدريبات الاختبار البدني والتكتيكي في طريق تقليص عدد اللاعبين من كلية الخرطوم قبل الدمج مع لاعبي الولايات في المرحلة المقبلة.. يذكر أن منتخب الشباب يستعد للمشاركة في بطولة سيكافا التي تنطلق 22 نوفمبر المقبل في تنزانيا، والناشئون يستعدوا للمشاركة في بطولة سيكافا برواندا يوم 13 ديسمبر المقبل.