المفاجآت تتواصل في الدوري الهلال يتعثر أمام الخيالة والمريخ يهزم السلاطين

الخرطوم : السوداني

فرط الهلال في صدارة الممتاز لصالح الند التقليدي بعد أن تعثر الفريق للمرة الثالثة تواليا في البطولة المحلية، وهذه المرة أمام هلال الفاشر حيث انتهت مباراة الفريقين التي جرت بملعب دار الرياضة في أمدرمان بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف ، ولم يقدم الهلال المستوى المطلوب طيلة شوطي اللقاء حيث كانت الفرص محدودة من جانب الطرفين، في وقت تميز فيه دفاع هلال الفاشر وظهر بصورة منظمة بينما انقذ الحارس جمال سالم مرمى الهلال من هدف محقق في شوط اللعب الثاني بعد تصديه لانفراد، ليعلن حكم المباراة عقب ذلك عن نهايتها بتعادل مخيب للآمال بالنسبة لجماهير الهلال، حيث تراجع الفريق لوصافة الترتيب برصيد (66) نقطة فيما وصل هلال الفاشر للنقطة (36) ليضمن بقاءه رسميا في بطولة الدوري الممتاز.

وفي صعيد ذي صلة، واصل المريخ مشوار الانتصارات في الدوري الممتاز وتمكن من تحقيق الانتصار مساء أمس أمام ضيفه مريخ الفاشر بهدف دون مقابل في مباراة كانت قوية بين الطرفين.

وخسر المريخ لاعبه المميز أحمد حامد التش منذ شوط اللعب الأول، حيث تعرض اللاعب لإصابة بعد تدخل عنيف من لاعب السلاطين عماد عبد الله، وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي شوط اللعب الثاني أجرى المريخ عددا من التغييرات، وتمكن مهاجمه سيف تيري من تسجيل هدف المباراة الوحيد الذي كفل للفرقة الحمراء نقاط المباراة الثلاث.