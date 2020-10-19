الجاكومي: الوساطة تحدد نسبة 25% من الثروة للشمال

الخرطوم: السوداني

طرحت لجنة الوساطة في اتفاقية جوبا للسلام على “كيان الشمال” تحديد نسبة 25% من الثروة لمدة سبعة أعوام، فيما تمسك الكيان بنسبة 30% من الثروة ولمدة عشرة أعوام، أسوة بمسار دارفور الذي تم تخصيص 40% من الثروة للإقليم حسب اتفاق جوبا.

وقال رئيس كيان الشمال محمد سيد احمد سر الختم “الجاكومي”، في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الاثنين، إن الكيان اقترح في طاولة المفاوضات في جوبا تخصيص نسبة 50% من الثروة للإقليم الشمالي، ولكن لجنة الوساطة أوضحت لهم أن قضية الثروة سيتم تأجيلها الى مؤتمر قومي لتوزيع الثروة، وتابع: “عندما تم تخصيص نسبة من الثروة لدارفور، جدد الكيان مطلبه”،

وكشف الجاكومي عن اجتماع عاجل عُقد بالأمس بينهم والوساطة، مؤكداً تمسكهم بنسبة 30% وتم تأجيل الحوار لوقت لاحق.