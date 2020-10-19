ضوابط صارمة لتوزيع الوقود بولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أصدرت وزارة الطاقة والتعدين وولاية الخرطوم، ضوابط صارمة لضبط وتوزيع الوقود بمحطات الخدمة في ولاية الخرطوم.

وتمثّلت الضوابط في تفعيل الدور الرقابي على محطات الوقود، وضرورة تواجد الآلية المشتركة لمباحث التموين من القوات النظامية (القوات المسلحة، الشرطة العسكرية، قوات الدعم السريع، القوات الشرطية والأمن الاقتصادي) لمراقبة وضبط التوزيع بالمحطات ومنع المُخالفات والتجاوُزات، بجانب تفعيل عمل الأمن الاقتصادي في مراقبة شحن وتفريغ التناكر ومرافقتها إلى محطات الوقود.

كما أمّن الاجتماع التنسيقي المشترك على تأمين حصص الوقود للقوات النظامية بمواقعها، على أن يلتزم أفرادها بالتزود من المحطات الداخلية التابعة لوحداتهم عند تزويد مركباتهم الخاصّة، وتفعيل دور الشرطة في ضبط النظام وتنظيم الصُّفوف في المَحطات، بمُشاركة القوات المُسلحة وقوات الدعم السريع للتأمين ومنع التجاوُزات والالتزام على ضرورة وجود الشرطة العسكرية لضبط التفلتات الفردية من منسوبي القوات النظامية، بجانب تفعيل تدابير دخول العربات ذات اللوحات الزوجية للمحطات في أيام (السبت – الاثنين – الأربعاء)، والعربات ذات اللوحات الفردية للمحطات في أيام (الأحد – الثلاثاء – الخميس)، كما تم تحدد يومي (الأحد والأربعاء) من كل أسبوع للدّرّاجات النارية (المواتر)، ويوم الجمعة لجميع العربات والمواتر، ويبدأ تنفيذ هذه الضوابط ابتداءً من يوم الأربعاء المُقبل بعد انتشار القوات النظامية للمراقبة.

وشدد والي الخرطوم أيمن خالد، على دور الرقابة في تنظيم توزيع الوقود وفرض هيبة الدولة ومُحاربة المُتلاعبين بقُوت الشعب وإنفاذ أساليب التوزيع الذي يضمن وُصُول الوقود لجميع المستهلكين.

ومن جانبه، كشف وكيل النفط، سليمان حامد، عن كميات ونسب توزيع الوقود من الإنتاج المحلي من مصفاة الخرطوم وإنتاج البنزين يصل إلى 65% من نسبة الاستهلاك والجازولين بنسبة 45% والغاز 50% وتسد الفجوة عبر الاستيراد، مؤكداً على أهمية دور القوات النظامية في الحفاظ على الأمن وحماية المُواطن ومُراقبة توزيع السِّلع الاستراتيجية والتي تأتي في مقدمتها المنتجات البترولية.