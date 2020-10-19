السفير نور الدين ساتي: مبروك للشعب السوداني

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

وصف سفير السودان بواشنطن نور الدين ساتي في تصريح لـ(السوداني)، تعهُّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالخطوة الكبيرة.

وأضاف: مبروك للشعب السوداني هذه الخطوة الكبيرة والتي نأمل أن تتبعها خطوات إيجابية أخرى في المستقبل القريب.

وتعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء اليوم “الاثنين” برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمجرد دفع الحكومة الانتقالية في السودان مبلغ “335” مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.

وقال ترمب في تغريدة على حسابة الرسمي بـ“تويتر” مساء اليوم الاثنين “أخبار عظيمة! وافقت حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدماً كبيراً على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم”. وأضاف “بمجرد الإيداع سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أخيراً، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان”.