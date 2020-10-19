القيادي “إبراهيم الشيخ”: ستتم إعادة تشكيل قوى الحرية والتغيير وفق أسس جديدة عقب 21 أكتوبر

الخرطوم: السوداني

كشف القيادي بقوى تحالف إعلان الحرية والتغيير “ابراهيم الشيخ” بالمؤتمر الصحفي للائتلاف الحاكم، مساء اليوم الاثنين بوكالة سونا للانباء، عن إعادة تشكيل قوى الحرية والتغيير بعد 21 أكتوبر على أسس جديدة، عبر وضع خارطة طريق ترسم ملامح الفترة الإنتقالية، من خلال رؤية سياسية متفق ومتراضٍ عليها من كل المجموعات، لافتاً إلى أن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا.

وقال “الشيخ” أننا درجنا على ممارسة المعارضة أكثر من أن نكون حاكمين، ولازلنا نمارس المعارضة أكثر من ممارستنا كحاكمين للدولة السودانية.

وأقر باخفاقهم خلال الفترة الماضية من عمر الثورة، وبمعاناة الشعب السوداني في صفوف الخبز والوقود، وعزا ذلك لشح موارد الدولة وقلتها.

مبيناً ” أن الثورة تحتاج فعلا إلى تصحيح لمعالجة هذه الازمات، مؤكدا على خروجهم في مليونية 21 اكتوبر لتمليك الشعب السوداني طبيعة هذه الازمات وافرازاتها.