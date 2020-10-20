النيابة العامة بكسلا: تحديد المشتبه بهم في احداث كسلا

الخرطوم: السوداني

كشف رئيس النيابة العامة بولاية كسلا مولانا الضو محمد أحمد عن تحديد المشتبه بهم في أحداث مدينة كسلا في العاشر من الشهر الجاري والتي أدت الى سقوط قتلى وجرحى من المواطنين والقوات المسلحة.

وقال الضو أن النيابة وفور وقوع الاحداث تولت التحري وقامت باستخراج اوامر التشريح ومباشرة الدعاوى الجنائية التي فتحت تحت المواد (130) و(139) من القانون الجنائي لسنة 1991 بعد توافر بينات معقولة تكفي لتأسيس الادعاء حسب مبدئية الظاهر.

وأضاف أن النيابة إتخذت في مواجهة الضالعين في الأحداث إجراءات الضبط اللازمة فيهم وجرى التحري معهم واستجوابهم .

وأكد رئيس النيابة تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون وعدم الافلات من العقاب وتقديم كل من خالف القانون للعدالة .

وناشد الضو في ذات الوقت المواطنين للاحتكام الى القانون لاستيفاء الحقوق وعدم الجنوح الى العنف وإتباع المنهج السلمي في التعبير عن الرأي معربا عن تمنياته أن يجنب الله البلاد الفتن وان يتقبل الله الذين مضو ويشفي الجرحى .

وكانت الاحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة كسلا صباح الخميس العاشر من اكتوبر الحالي قد نتج عنها وفاة (7) مواطنين واصابة (24) اصابات متفاوته في جسامتها بالاضافة الى وفاة أحد أفراد قوات الدعم السريع وجرح آخر بالاضافة الى إصابة (9) من أفراد الشرطة و(6) من القوات المسلحة.