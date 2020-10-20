ولـ (السوداني) كلمة

يكتبها: رئيس التحرير

“إنّ الأزمة تلد الهمة، ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق، ولا يظهر فضل الفجر إلا بعد الظلام الحالك. أوشك الفجر أن ينبثق؛ فقد ادلهمت فيه الخطوب، وليس بعد هذا الضيق إلا الفرج. سنة الله في خلقه”.

جمال الدين الأفغاني

بعد (27) عاماً من تصنيف بلدنا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، صار السودان الآن؛ قاب قوسين أو أدنى، من رفع اسمه من القائمة السوداء، عطفاً على بشرى زفّها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس برفع اسم السودان منها، بمجرد إيداعه لمبلغ تعويضات ضحايا الإرهاب وعائلاتهم، التي تبلغ (335) مليون دولار.

النظام المخلوع تسبّب بأفعاله غير الراشدة، في دمغ الشعب السوداني بأكمله بالإرهاب. والآن تأتي الثورة المجيدة التي مهرتها دماء الشهداء وتضحيات الثوار؛ لتثبت للعالم أجمع أن الشعب السوداني الذي اقتلع الإنقاذ ليس بإرهابي.. شعبٌ مسالمٌ، قدّم درساً بليغاً لشعوب الدنيا بثورته السلمية.

نضالات الدم والدموع، لم ولن تذهب سدىً، وستتواصل مسيرة الثورة إلى منتهاها، تحرسها أرواح الشهداء؛ التي ستذكرنا دوماً لماذا خرجوا؟ ولماذا ضحُّوا؟ ولماذا لم يستلقوا على الأرض أثناء المعركة..؟

لقد خرجوا للتحرر من البطش والظلم والفساد، بصدور عارية؛ عامرة باليقين والإيمان بإسقاط “حكومة الخوف والجوع والذل والقهر”.

ثورة بحق “باهية فتية قوية”، جعلت رئيس وزرائها يقول (لا) بالصوت العالي؛ للتطبيع مع إسرائيل وربطه برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. لا للبلطجة والمُساومة الرخيصة، لشعب مرفوع الرأس، لا يقبل الأكل من إناء متسخ.

ثم ما بعد؟

نقول للحرية والتغيير المتشاكسة، للجبهة الثورية، لتجمُّع المهنيين بشقيه، لعبد الواحد محمد نور، للحلو، ومن قبلهما لمجلسي السيادة والوزراء، تذكروا أن هناك أمهات ثكلى، وآباءً قلوبهم مُحطّمة، وأسراً مكلومة على رحيل أبنائها شهداء الثورة، كونوا قدر هذه التضحيات، وأسسوا لبناء دولة عدالة حقيقية، بتحقيق السلام وفتح أبواب الحوار ونبذ خطاب الكراهية، وتأجيج الفتن.. فإن انعطفتم عن الطريق فـ(الترس صاحي)، وإن واصل بعضكم في الضلال، فالتاريخ لن يرحم، وكذلك الشوارع.

طريق ثورة (الحرية والسلام والعدالة) طويلٌ، فيه من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

وحتماً ستعبر (الثورة) وستنتصر…