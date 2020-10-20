توفير مليونيْ حبة دواء لمرضى الملاريا

الخرطوم : عبير جعفر

شدد وزير الصحة الاتحادي المكلف د.أسامة أحمد عبد الرحيم، على أهمية توفير أدوية الملاريا ومكافحتها، لافتا إلى انها المشكلة الصحية الأساسية في السودان.

وكشف عبد الرحيم، لدى اجتماعه مع ادارة الملاريا بغرض تناول الوضع الراهن للمرض في جميع البلاد، عن توفير مليون حبة دواء ملاريا أمس ومثلها الخميس القادم، مؤكدا سعي وزارته للقضاء على مرض الملاريا في كل ولايات السودان ملتزماً بتوفير احتياجات الولايات، مشددا على ضرورة المكافحة بالناموسيات وأدوية الملاريا ومكافحة الاطوار المائية.

واكد عبد الرحيم اهمية المتابعة لعملية توزيع الناموسيات المشبعة وادوية الملاريا للولايات، مشدداً على اهمية الرقابة، داعياً إدارة تعزيز الصحة للتركيز على التوعية للاستخدام الأمثل للناموسيات التي توزع للولايات، لافتا إلى انخفاض نسبة الاستخدام مقارنة بنسبة التوزيع.

وأشار عبد الرحيم لأهمية مكافحة الأطوار المائية، داعياً الجهات ذات الصلة لتضافر الجهود للقضاء على الملاريا في كل ولايات السودان.