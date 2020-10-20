الفكي: السودان تحمّل وزر حُكّام اختطفوا السلطة ووظّفوها لخدمة الإرهاب

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إن السنوات التي أمضاها شعبُ السودان وبلادنا تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال إنها كانت أشدَّ لحظات التاريخ قسوةً على أمتنا المُحِبَّة للسلام والتسامح، بأن نتحمَّل وزر حُكّام اختطفوا السلطة ووظّفوها لخدمة الإرهاب، وأضاف في تغريدة له، أنه يعرب عن امتنانه لخطوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتابع: “المجد والخلود لشهداء ثورتنا الكرام؛ فلولا دماؤهم لما كان ذلك مُمكناً”.

وشكر الفكي، أصدقاء السودان في المحيط العربي والأفريقي والدولي، الذين آمنوا بالتغيير في بلادنا، ودعموا مسعانا لاستعادة السودان مكانته بين دول العالم.