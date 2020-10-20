(3) خيارات من الحكومة للمحكمة الجنائية بشأن البشير

الخرطوم : السوداني

علمت (السوداني) ان وزير العدل نصر الدين عبد الباري دفع بـ(3) مقترحات للمدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بانسودا بشأن محاكمة المطلوبين في جرائم الحرب بدارفور .

وتضمنت المقترحات المثول والتسليم، المحكمة المختلطة، المحكمة الخاصة .

وأفادت المصادر أن بانسودا طلبت تقديم هذه المقترحات للتشاور حولها.

وكان وزير العدل نصر الدين عبد الباري قال في تصريح مشترك مع المدعي العام للمحكمة الجنائية والنائب العام، كشف عن مقترحات دفعت بها الحكومة لمدعية المحكمة الجنائية بشأن تسليم المتهمين المتورطين في قضايا جرائم دارفور وفقا للقانون الجنائي الدولى .

وبحث عبد الباري وبنسودا بالخرطوم امس، عددا من الخيارات المختلفة في النظام الجنائي الدولي ونظام روما الأساسي لتسليم البشير ومساعديه.

وأكد الوزير استعداد الحكومة للتعاون مع المحكمة الجنائية في إطار الخيارات المختلفة وفقا للقانون الجنائي الدولي.