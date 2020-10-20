“القراي” والثلوج المتراكمة !!!

الأخ الدكتور عمر القراي ،مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي :السلام عليكم. عملت لاكثر من نصف قرن من الزمان أجوب فرحا ردهات ومنابر التعليم العام. وبالأمس وقبل ان يغمض الليل عينيه أويت الى فراشي المتواضع، متوسدا أوجاع مهنتي المقدسة. شرعت اقلب بإمعان صفحات قاموس المهنة ، وذاكرتها المخضرة والمحتشدة بقامات وأفذاذ من علموا رسم الحرف ونطق الكلمة، ولكن باء جهدي بالفشل أن أجد اسمك الكريم متوسطا تلك القائمة الذهبية المتوهجة ! كما لم أجدك تقف شامخا ، محلقا في دهاليز وأروقة التعليم العام، وانا ملك قد تخضبت بغبار الطبشيرة معلما مرشدا وموجها لتلاميذك. واختاروك اليوم لتقود قافلة مناهج التعليم العام . لا اشك مطلقا في علمك الغزير المتدفق، ولكن الا تتفق معي أخي القراي أن من الافضل والاصلح والاجدر أن يكون علي متن سفينة تلك المناهج ربان ماهر من قبيلة معلمي التعليم العام “دق الحلبة كما كان يطلق عليهم” وهم كثر تعج بهم المنابر؟ فطنت وزارة التربية في العهد الذهبي للتعليم أن تختار عمالقة التربويين ومن معلمي التعليم العام ليبحروا بسفينة المناهج الى مرفأ الأمان كعمداء لبخت الرضا “أعني مديري للمناهج بلغة اليوم.”أذكر منهم: عثمان محجوب، مندور المهدي، عصام حسون، سلمان علي سلمان وآخرين. فحققوا النجاح الباهر؛ ووضعوا اللبنات الاولى لصرح التعليم العام ومناهجه. فلماذا لا نقتدي بهذا الانموذج الأمثل ، وبتلك التجربة الرشيدة الباهرة ؟ أقول لك صادقا الشعب السوداني يريد الآتي:

اولا: ان يلم المواطن السوداني بأهداف وفلسفة المناهج ،وان تكون فقرات المناهج من مخرجات المؤتمرات القومية للتعليم.

. ثانيا: البعد عن الانفرادية، العشوائية والارتجالية في صناعة المناهج ولتتسم بالقومية المطلقة فقط. nationalism، وتتم عبر الخبراء المتمرسين، الاكفاء المعتقين بحبر الخبرة وقلم التجربة والممارسة الثرة ، وعرفوا بالحيدة والاستقلالية وبعيدا عن الأفكار الجهوية، القبلية، والاثنية، يحظون بالقبول و غير مثيري للجدل.

ثالثا:نريد منهجا تعطره مبادئ وتعاليم ديننا الحنيف، وتزينه أحاديث وأقوال الرسول الكريم عليه صلوات الله، وموشح بإشراقات سلفنا الصالح.

رابعا:منهجا يضم الى صدره عاداتنا، تقاليدنا وإرثنا التاريخي، السياسي، الثقافي والمجتمعي.

خامسا: منهجا يحكي عن مسيرة عهود الحكم الوطني وجهاد رجاله الأفذاذ، وعن ثوراته المجيدة.

سادسا: منهجا يبرز صروح الوطن الصناعية، الثقافية، التربوية والاجتماعية، والفنية. وماجد من ابتكارات حديثة.

سابعا:منهجا لا يغفل التربية الوطنية، وأن يكون متماسكا قويما مثمرا ومفيدا، رشيقا سهل الهضم والاستيعاب ، ويصاغ بأسلوب سلسل عذب وجذاب.

ثامنا:منهجا كتابه بغلاف جاذب يعبر ويعكس ما يطويه بالداخل من مادة…

.تاسعا: أسئلة حائرة ملتهبة تدور بذهن الشارع السوداني وتتطلب الاجابة:لماذا صار ” القراي” مثيرا للجدل وعلى كل لسان؟ ولماذا لا يحظى بالقبول والرضاء والثقة trust من بعض المواطنين؟ لم يكن الشارع السوداني بالامس متابعا ومعلقا على مايدور بدهاليز غرف المناهج المغلقة؟ ولماذا الاهتمام اليوم ؟ هنالك أصوات”سياسية، روحية، تربوية أسمعها دون انقطاع تنادي بإعفاء “القراي”ولماذا؟ هل مدير المناهج مسئول عن طباعة الكتاب المدرسي؟ وهل هو الناطق الرسمي باسم الوزارة؟ صدر توجيه بحذف مواد وطنية من كتاب تأريخ الصف الثالث ثانوي مسئولية من هذه؟ وما المقصود من ذلك؟ أليس هو حجب وإقصاء بل طمس لتاريخ الوطن ؟لمدير المناهج مكتب أنيق ومموسق ببخت الرضا ويساعده كادر بشري مؤهل .لماذا لا يستقر “برضا” ويبقى جل وقته بالخرطوم ؟ مسلك لم ينتهجه المديرون السابقون . معذرة قلمي العاشق للمهنة والوطن أبى إلا ان يدون ما يجيش بصدره دون رياء او نفاق. حفظ الله الوطن والمهنة المقدسة من الوباء والابتلاء.