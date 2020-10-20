رغم حالة الركود إرتفاع كبير في أسعار العقارات “الدولارية” بالخرطوم

الخرطوم :الطيب علي

أكد عدد من أصحاب الوكالات العقارية استمرار الركود فى حركتي البيع والشراء بسبب الارتفاع غيرالمسبوق في الأراضي والمباني إلى جانب عدم استقرار سعر الصرف فى وقت أكدوا فيه ضعف المعروض من المنازل والشقق للايجار رغم ارتفاع أسعارها حاليا.

وأكد صاحب إحدى الوكالات العقارية عبدالله الماحي فى حديثه لـ السوداني ارتفاع أسعار العقارات وندرة المعروض حاليا، مشيرا الى أن سعر القطعة 300 متر مربع درجه ثالثة في منطقة الأزهري تتراوح ما بين 4- 5 ملايين جنيه بينما يتراوح سعر المنزل من طابق واحد ما بين 8 ــ10 ملايين جنيه ويتراوح سعرالقطعة الدرجة الأولى من 12إلى 15 مليون جنيه حسب الموقع فيما يتراوح سعر إيجار الشقة مابين 25الى 35الف جنيه فيما يصل ببعض المناطق إلى 40 الف جنيه.

ولفت صاحب وكالة البروج بالخرطوم السياب علي نصرالله فى حديثه لـ(السوداني)إلى أن أسواق العقارات تشهد ركودا كبيرا حاليا مع ارتفاع أسعار الدولار ومعدل التضخم،مؤكدا استمرارتقييم تجار العقارات المناطق المميزة بالدولار خاصة شرق ووسط الخرطوم مع استمرار تدني قيمة الجنيه منوها إلى أن سعر المتر المربع فى منطقة الطائف يتراوح مابين 800 إلى الف دولار وفي اركويت َ مابين 100 إلى 120الف جنيه والمعمورة 90الف جنيه فيما يبلغ سعر المنزل الجاهز من طابق أرضي في اركويت 60 مليون جنيه ومن طابقين 70الى 75مليون جنيه فيما يتراوح سعر إيجار الشقق مابين 500الى 800 دولار في الشهر خاصة بمناطق الرياض والاحياء الراقية بالخرطوم وقال صاحب إحدى الوكالات العقارية بمنطقة كافَوري ياسر عثمان لـ السوداني ان الملاك احجمَوا عن بيع العقارات مع تدني قيمة الجنيه وأضاف أن الكثيرين يفضلون الاحتفاظ بالأموال فى شكل عقارات أو ذهب لتفادي نقص قيمتها مؤكدا ان أقل سعر للمتر المربع في مربع 3 كافوري يصل 50الف جنيه وأعلى سعر للمتر المربع بمربع 11 بذات المنطقة يتراوح مابين 850الى 1000 دولار بينما يتراوح سعر المنزل الجاهز من طابقين مابين 30الى 35 مليون جنيه مشيرا إلى أن سعر المنزل الجاهز في بعض المربعات بذات المنطقة خاصة مربع 3 يتراوح مابين 50 إلى 60 مليون جنيه.