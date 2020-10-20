12جنيها للقطعة بدء العمل بالخبز التجاري بالأسواق

الخرطوم : عبير جعفر

كشف بعض اصحاب المخابز بالخرطوم وبحري لـ( السوداني) عن بدء العمل بالخبز التجاري بمخابز الأسواق كافة ، كاشفين عن ارتفاع كبير في أسعار الخميرة .

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل في لـ( السوداني ) إن أزمة الخبز لاتزال متفاقمة وهنالك مخابز بدأت العمل بالخبز التجاري رغم ندرته وسعر القطعة (10-12) جنيها أما المدعوم للأحياء فيتم بيعه عبر البطاقة ٫ مشيرا لوجود عجز في الدقيق .

وأوضح بان هنالك عدم وفرة في الغاز مما أدى لتوقف العمل بالمخبز لقرابه الاسبوع ٫ مبينا ان توزيع دقيق سيقا (18%) ويتم توزيع جزء من سين للاقاليم

واضاف صاحب مخبز العزيزة بالجريف شرق دفع الله محمد بان هنالك ارتفاعا كبيرا في كرتونة الخميرة لـ (7) آلاف جنيه اضافة لاستمرارمشكلة الندرة وتراجع حصص الدقيق ٫ وقال ان العمل بالمخابز لايغطي التكلفة ٫ مضيفا لتخوف عدد من اصحاب المخابز من النزاعات التي تتم أمام المخبز من قبل المواطنين في الصفوف.

و كشف عن توقف ويتا عن الإنتاج منذ فترة ٫ موضحا بان العمل بالمخابز بنظام وردية واحدة بعدد (5) جوالات في اليوم ٫ قال إن هنالك انتظاما في الغاز ولا توجد أي زيادة ٫ وشدد على ان رفع الدعم سيكون كارثة حقيقية لا يحمد عقباها

و اشار آدم الدومة في حديثة لـ( السوداني) مالم يتوفر الدقيق وزيادة الحصص يستمر وضع الصفوف واغلاق المخابز كما هو عليه حاليا ٫ مؤكدا اغلاق غالب المخابز بسبب عدم الوفرة وعجز الدولة عن توفير القمح ٫ مبينا ارتفاع تكلفة صناعة الخبز وسعر كرتونة الخميرة (7) آلاف جنيه بدلا عن،(5-6) آلاف جنيه ٫ وقال ان المخابز التي تم ادخالها السودان لن تحل أزمة الخبز في ظل استمرار ضعف الدقيق.