الجازولين والري يهددان (الشتوية) بالرهد الزراعي

الخرطوم : رحاب فريني

شكا عدد من المزارعين بمشروع الرهد الزراعي من ندرة في الجازولين وارتفاع الاسعار بجانب ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية ،مشيرين الى ان سعر جركانة الجازولين بلغت 3 آلاف جنيه , كاشفين عن ان المساحة المقترحة للعروة الشتوية لهذا الموسم 30 الف فدان ولم يعلن عن السياسة التمويلية حتى الآن .

واكد ممثل المزارعين بالمشروع القسم الاول المزارع علي حويري ان المساحة المقترحة للعروة الشتوي بالرهد بلغت 30 الفا , وقال في حديثه لـ ( السوداني ) ان المشاكل لا تزال قائمة ولم يعلن عن السياسة التمويلية حتى الآن وهنالك مشكلة في السيولة , لافتاً لوجود ندرة في الجازولين وبلغ سعر الجركانة 3 آلاف جنيه , مشيراً لارتفاع اسعار المدخلات الزراعية وبلغ سعر جوال سماد اليوريا 5500 جنيه بينما بلغ سعر السماد الداب 8 آلاف جنيه , مؤكدا لوجود مشكلة في الري تتمثل في عدم تطهير القنوات .

واكد رئيس اتحاد المزارعين السابق بمشروع الرهد الزراعي المزارع حسين الشوبلي ان فشل العروة الشتوية اكثر من نجاحها .

وقال في حديثه لـ ( السوداني ) ان سعر برميل الجازولين في السوق الاسود بلغ 30 الف جنيه وفي حال عدم ضخ كميات كافية من الوقود خلال شهر اكتوبر الحالي فإن العروة الشتوية ستتعرض للفشل , مؤكداً ارتفاع اسعار التقاوي , حيث بلغ سعر تقاوي زهرة الشمس 3500 الف جنيه , مشيراً لاتجاه المزارعين لزراعة العدسية بدلاً عن محاصيل العروة الشتوية لجهة ارتفاع اسعار المدخلات وعدم اعلان السياسة التمويلية حتى هذه اللحظة .

و اشار المزارع بالقسم الشمالي محمد الشريف لعزوف عدد من المزارعين عن زراعة محاصيل العروة الشتوية بسبب ارتفاع المدخلات الزراعية علي رأسها الجازولين , مشيراً لمشكلة الري التي اخرجت مساحات من العروة الصيفية وتنذر بحدوث مشكلة في الشتوي , مؤكداً اتجاه عدد من المزارعين لزراعة محصول العدسية لقلة تكلفتها .