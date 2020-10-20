إدارة الميناء البري تلوح بفصل (104) موظفين

الخرطوم: ابتهاج متوكل

هددت إدارة ميناء الخرطوم البري،عدد ١٠٤ موظف بـ (الفصل) عبر مكتب العمل، بسبب شكاوى مقدمة من قبل العاملين حول ضعف المرتبات ، استقطاعات تأمين صحي دون وجه حق تمت منذ ٢٠١٤م ومستمرة حتى الآن ، بجانب استقطاع أجر يوم كامل لجائحة كورونا (دون علم) الكثير من العاملين وسوء بيئة العمل وفق شهادة الصحة المهنية.

وقال عضو اللجنة المفوضة لموظفي الميناء البري بالخرطوم ، زهير محمد علي، ان مطلع اكتوبر شهد ارسال ونشر كشوفات من قبل مكتب العمل، تقضي بطلب التحقيق مع العاملين ، حول شكوى مقدمة من إدارة الميناء، واضاف : العاملون تفاجأوا بأن الشكوى عبارة عن طلب فصل، مشيرا الى ان هناك جهودا رسمية توافقية بين الطرفين، الا أنها لم تكتمل.

واصدرت اللجنة المفوضة للموظفين بيانا في مطلع اكتوبر الجاري ،تحصلت (السوداني) على نسخة منه أكد ان قرار اضراب الموظفين تم(احتجاجا على مظالم عديدة) ظلوا يعانون منها لسنوات طويلة، و كان التحرك الاول في طريق استرداد الحقوق بخطاب مؤرخ بتاريخ 27 مايو 2019 بمذكرة لمدير الميناء موضحين ان هناك ترد في الاوضاع البيئية وقلة في الأجور فضلا عن حدوث تلاعب في استقطاعات التأمين الصحي الحكومي ( شوامخ) باستقطاع 10% من المرتب للفرد نظير الخدمة وهذه النسبة مقسمة يتحمل فيها العامل 4% ، و تتحمل المؤسسة 6% ، و لكن الذي حدث غير ذلك حيث يتم خصم الـ 4% من العامل كاملة وبإتفاق جانبي مع التأمين الصحي يتم تسديد مبلغ اقل بكثير من المبلغ المستقطع ( 4%) و يحول المتبقي منها اضافة للـ 6% لحساب التأمين الطبي الخاص الذي لم يشارك فيه العامل، وظل العاملون لمدة 5 أشهر في مفاوضات مع المدير دون جدوى الى ان وصلت المشكلة لامانة العمل بولاية الخرطوم.

وقد طلب من العضو المنتدب مخاطبة الامانة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، حيث حضر وفد امانة العمل و الاستماع لمظالم ومطالب العاملين استمرت لمدة ثلاث ساعات، ليطلب منا في النهاية رفع الاضراب فورا ، دون التوصل (لحلول او مجرد الجلوس) لمناقشة ذلك مع ادارة شركة الموانئ البرية، والا قد يؤدي عدم رفع الاضراب تقديم طلب فصل لجميع العاملين المضربين من قبل شركة الموانئ البرية، وستتم الاستجابة له من قبل مكتب العمل، واشار البيان الى ان الاجراء رفضه العاملون بالاجماع ( في حينها حتى لو ادى الامر للفصل من العمل)، لن يتم (رفع الاضراب قبل الجلوس والتوصل لتحقيق جزء من المطالب و المظالم).

وشدد البيان على انه( لن يتم رفع الاضراب) الذي دخل يومه الـ(25) حتى( لو تم تسريح جميع العاملين بميناء الخرطوم البري) ، ما لم يتم التوصل لحلول للمشاكل و استرداد حقوقنا المنتزعة بدون قانون و بدون علم العاملين.