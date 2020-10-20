السفارة المصرية بالخرطوم ترحب بقرار رفع السودان من قائمة الإرهاب

الخرطوم: السوداني

عبّر السفير حسام عيسى، عن ثقته وتقديره لقرار إزالة السودان الشقيق من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، وقال إن هذا القرار سيكون بداية لعهد جديد من الاستقرار والتنمية والرخاء في السودان، وانعكاساً لجهود حكومات في الفترة الماضية من أجل إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي، ويعبر أيضا عن تقدير واحترام هذا المجتمع لشعب السودان العظيم وثورته المجيدة، وعبر السفير عن تهنئة مصر الحارة والخالصة لهذا الانتصار الدبلوماسي والاقتصادي والذي سينعكس بصورة إيجابية واضحة على حياة الأشقاء بالسودان وقدرات هذا الشعب العظيم.