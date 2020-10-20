الصاغة: رفع السودان من قائمة الإرهاب يشكل دعامة جديدة لإرساء الفترة الانتقالية

الخرطوم: عبير جعفر

اعتبرت اللجنة التمهيدية للاتحادالعام للصاغةوالتعدين في تعميم صحفي، رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب،

يشكل دعامة جديدة في إرساء الفترة الانتقالية وعودتنا للمجتمع الدولي بقيمة بلادنا، إضافة بموروثاتنا الأصيلة بعد انقطاع لسنين عديدة.

هذه الخطوة نباركها وندعم توجهات بلادنا حولها٫ مؤكدين ان صوتنا كقطاع اقتصادي له الأهمية الحقيقية في دعم الوطن ةأننا خط تنمية واستقرار وسلام بالاستفادة من نتائج هذه الخطوة، وندعو الصف الوطني كافة للوقوف بقوة خلف كل منجزات ستعود بالفائدة على الوطن والشعب ومستقبل أجيالنا، فالوحدة الوطنية كعنوان هي المطلوبة في المرحلة المقبلة عملاً وإنتاجاً في كل البلاد بعد ما تم فتح المسارات اللازمة.. والعزة لوطن الثورة الظافرة عزيزاً وعظيماً.