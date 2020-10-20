وزيرة المالية المكلفة: نحن نصرف في الشهر 128 مليون دولار على البترول.
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وزير الخارجية المكلف: أمر المدمرة كول تم طيه ولن نعود لنبشه مرة أخرى. وزير الخارجية المكلف: همّنا أن نخرج السودان من النفق المُظلم، وبدأنا في الخطوة الأولى.
وزيرة المالية المكلفة: نحن نصرف في الشهر 128 مليون دولار على البترول.
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وزير الخارجية المكلف: أمر المدمرة كول تم طيه ولن نعود لنبشه مرة أخرى. وزير الخارجية المكلف: همّنا أن نخرج السودان من النفق المُظلم، وبدأنا في الخطوة الأولى.
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