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وزيرة المالية المكلفة: نحن نصرف في الشهر 128 مليون دولار على البترول.

أخبار السودان
By alsudani 0

وزيرة المالية المكلفة: نحن نصرف في الشهر 128 مليون دولار على البترول.

alsudani
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