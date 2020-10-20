فى حوار مع “كوكتيل” قبل مغادرتها البلاد: الفنانة سمية حسن: سأغادر وقلبي مليء بالحزن والأسى مجموعة كبيرة من الفنانين يعانون وهم يعيشون وضعاً سيئاً ولا وجيع لهم الساحة مليئة بالنشاز وفاقدي الموهبة والغناء فقد عافيته.

حوار: محاسن أحمد عبدالله

أثرت الفنانة المعروفة سمية حسن الساحة الفنية بجميل الأغنيات والألحان وذلك منذ ظهورها الأول منتصف الثمانينيات تلك الفترة التي عانت فيها كثيراً لتثبيت أقدامها في الساحة الفنية في وقت كانت فيه الأصوات النسائية قليلة.

تزامن ظهور سمية في الوسط الفني مع مجموعة من أميز الفنانين من بينهم الفنان محمود تاور وآمال النور وحنان النيل وآخرون.

مؤخراً فاجأت سمية جمهورها ومعجبيها بقرار مغادرتها البلاد نهائياً إلى غير رجعة الأمر أثار ضجة من أصدقائها وأقاربها بالتراجع عن ذلك القرار لتعيش بينهم.

من جانبها كشفت الفنانة سمية حسن عن الأسباب التي جعلتها تغادر السودان نهائياً قائلة:(اتخذت قراري هذا وقلبي مليء بالأسى والحزن وأنا أعلن مغادرتي لبلدي السودان والاستقرار بمصر وهو أمر صعب لكن كان لا بد منه احتجاجاً على الوضع الذي تعيشه البلاد من تدهور بالرغم من التغيير الذي تم ، متسائلة (هل هذا ما كنا ننشده؟).

مواصلة حديثها (نحن كمبدعين نحتاج إلى جو صحي لنبدع فيه وما يحدث الآن في السودان من فتن وموت ومواقف مخزية ومعاناة في المعيشة يؤثر فينا كثيراً ونحن جزء من هذا الواقع.)

وأكدت سمية وجود ضبابية في الرؤية وحل الأزمات الكثيرة من صف خبز ووقود ودواء وصرافات مضيفة(هناك مجموعة كبيرة من الفنانين الكادحين يعانون وهم يعيشون وضعاً سيئاً في هذا البلد ولا وجيع لهم.)

أشارت سمية إلى اتحاد الفنانين وقالت إنه كيان ضخم دوره عظيم وأنه كان من المفترض أن يقوم به على أكمل وجه لأنه مؤثر، مؤكدة أن إدارة الاتحاد ظلت تنتهج نهجاً آخرا دون الاهتمام بما يقدمه الفنان من محتوى والتزامه وسلوكه وثقافته ومدى وعيه وهو أمر مهم وهو دور معني به الاتحاد لضبط الفوضى.

ما يحدث من فوضى في الساحة الفنية كان من ضمن الأسباب التي جعلتها تتمسك بقرارها وهو ماقالته:( منذ أن امتلأت ساحة الغناء بالنشاز وفاقدي الموهبة والفوضى فقد الغناء عافيته وقلنا على الدنيا السلام، الساحة الآن تضج بأبشع أنواع الغناء ولا عزاء للفنانين الحقيقيين ، فلننظر للوحة التشكيلية الفنية الرائعة التي تركها لنا وردي وأحمد المصطفى والجابري وإبراهيم عوض وغيرهم من كبار المبدعين) .

وواصلت سمية:(عندما كانت الساحة الفنية بعافيتها كتب الشعراء أجمل الكلمات ووضعت لها أجمل الألحان ويكفي الجهد الذي يبذله الأخ أبوعركي البخيت ومحمد الأمين وغيرهما من الفنانين الحقيقيين الذين يسعون لمحاربة تلك الفوضى.

في الختام قالت سمية :(الشعب السوداني راقي في سمعه وذواق ويستحق أن تفرد المساحات لكثير من الفنانين أمثال حيدر بورتسودان وعادل مسلم وغيرهما من أهل الإبداع، بجانب وجود شعراء وموسيقيين وملحنين على أعلى المستويات الإبداعية).