أبرزها “صف خفيف” قروبات على الأسافير تنشط مع تفاقم أزمتي الوقود والدواء

تقرير: تفاؤل العامري

في ظل الأزمات التي ضربت البلاد مؤخراً تم إنشاء عدد من المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للمساهمة فى إرشاد المواطنين وتوجيههم.

(1)

(وصف لي غاز) مجموعة اهتمت بنشر مناطق توزيع الغاز بالأحياء المختلفة مع نشر نوع الأسطوانات وميقات توزيعها، لجان المقاومة بالأحياء كانوا الأكثر تفاعلا باعتبار أنهم من يعملون على توزيع الغاز. المجموعة أسهمت بشكل كبير في توفير الجهد والوقت للمواطنين.

(2)

مع انعدام الدواء بمعظم صيدليات العاصمة كان لا بد من التكاتف وإعانة بعضنا البعض فكل أمر من الممكن الصبر عليه عدا الدواء إذا انعدم الدواء فتماشياً مع الحلول أنشأت مجموعة شباب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم (دواءك عندنا ) وكان لها دور كبير في توفير الأدوية لأغلب أعضاء الصفحة وكان التفاعل الأكبر للمغتربين الذين عملوا على توفير الأدوية من خارج البلاد.

(3)

ولأن انعدام الوقود كان الهاجس الأكبر لأصحاب المركبات الخاصة والعامة كان لقروب (صف خفيف) الفضل في إرشاد وتوجيه المواطنين بميقات وصول الوقود للطلمبات بأنحاء العاصمة وميقات التفريغ والتوزيع وضم القروب الآلاف من المواطنين الذين لا تنقطع أسئلتهم بشكل يومي عن أماكن الوقت وميقات التوزيع.