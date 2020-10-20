صف الدواء يزاحم صف الخبز والوقود والغاز

الخرطوم:محاسن

ظهر صف جديد على المشهد ليكون ضمن الصفوف الاخرى الموجودة (وقود، خبز، غاز) وهو صف الدواء الذي شهدته الإمدادات الطبية بجانب عدد من الصيدليات الكبيرة في مناطق مختلفة من العاصمة، الأمر الذي جعل كثير من المواطنين يعبرون عن قلقهم الشديد مجاه تلك الأزمات المتتالية التي قالوا عنها بانها ستسهم في تفاقم الموقف أكثر وهو ما أكده عدد من المواطنين لـ(كوكتيل) بأنهم اصبحوا يعانون في سبيل الحصول علي أنواع معينة من الأدوية وفي حال عثورهم عليها يجدون صعوبة في شرائها بسبب صف الدواء .

فيما أكد بعضهم معاناتهم في الحصول على دواء الملاريا وبخاخ الأزمة وأنهم لا يستطيعون إضاعة زمنهم بالوقوف في تلك الصفوف ليسارعوا لشرائها من السوق.

فيما ناشد المواطنون الحكومة لايجاد حل لمشكلة الدواء ومحاربة صفوف الدواء حتى لا تؤدي الي مزيد من الفوضى.